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WATCH: Arizona pitching coach Christian Conrad interview

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona added new pitching coach Christian Conrad to its 2024 staff after he spent the last three seasons at LMU. Conrad spoke to the media for the first time and shared his plans for the Wildcats' pitching staff and how he will be going about improving off of last season.

When talking about the things he looks for in pitchers, Conrad brought up advance metrics and how he wants to apply them in the circle.

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