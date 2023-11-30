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WATCH: Kylan Boswell press conference

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

UA sophomore guard Kylan Boswell spoke to the media on Thursday ahead of Saturday's game against Colgate.


(Video courtesy of Arizona athletics)

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