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WATCH: Arizona's Jedd Fisch postgame press conference (NAU)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Jedd Fisch speaks to the media following the UA's first win of the season over NAU. Fisch talked about the dominance of the defense, quarterback Jayden de Laura's risky slide and about next week's contest against Mississippi State in Starksville.

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