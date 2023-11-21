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WATCH: Arizona coaches weekly Tuesday press conference (ASU week)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
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Arizona coaches Brennan Carroll and Johnny Nansen talk about the growth of the program from when they first came to Tucson. Plus, Carroll shared his thoughts on the play of Raymond Pulido since returning from his injury.

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