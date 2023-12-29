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WATCH: Arizona Alamo Bowl postgame press conference with Fisch and players

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Arizona football head coach Jedd Fisch, along with safety Gunner Maldonado, Dalton Johnson, quarterback Noah Fifita, receiver Jacob Cowing and Tetairoa McMillan spoke to the media following the Wildcats' 38-24 win over No. 12 Oklahoma in the Valero Alamo Bowl. The UA's win marks the fourth time in program history it finish with a 10-win season. (Video courtesy of Arizona athletics)

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