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NSD Live: Arizona's Jedd Fisch

David Berry and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Clint Cosgrove is joined by Arizona head coach Jedd Fisch to break down the Wildcats' 2023 recruiting class.

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