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WATCH: UA defensive linemen press conference (Day 7 of spring ball)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
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Arizona defensive linemen Keanu Mailoto, Ta'ita'i Uiagalelei and Dominic Lolesio talked about how spring football is going and what has been the biggest difference with the new coaching staff. Plus, they shared their thoughts on coach Joe Seumalo being their position coach.

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