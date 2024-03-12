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WATCH: Tommy Lloyd weekly press conference
Aidan Wohl
•
GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
Arizona head coach Tommy Lloyd spoke to the media during his weekly press conference about the upcoming Pac-12 Tournament.
The UA head coach also spoke about the Wildcats' award-winning players and what they have meant to the team.
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