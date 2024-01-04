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WATCH: Tommy Lloyd postgame press conference

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Tommy Lloyd spoke to the media following the Wildcats’ 97-50 win over Colorado.

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