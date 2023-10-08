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WATCH: QB Noah Fifita, DB Treydan Stukes talk after Arizona's loss to USC

Noah Fifita throws a pass during Arizona's loss to USC on Saturday night.
Noah Fifita throws a pass during Arizona's loss to USC on Saturday night. (Marcio Jose Sanchez | Associated Press)
Matt Moreno • GOAZCATS
Senior Editor
@MattRMoreno
Matt Moreno is the senior editor at GOAZCATS.com. He joined the staff in August of 2011 and began as senior recruiting editor with the site before becoming senior editor in June of 2014.

Arizona nearly pulled off a major upset in their final Pac-12 meeting with USC, but the game ended with a triple-overtime loss to the ninth-ranked Trojans. Hear from quarterback Noah Fifita and defensive back Treydan Stukes after the game.

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