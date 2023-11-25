Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: No. 15 Arizona's HC Jedd Fisch postgame following 59-23 win over ASU

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
Click the image to take advantage of this special deal!
Click the image to take advantage of this special deal!
Advertisement

Arizona head coach Jedd Fisch talked about his Wildcats' 59-23 hammering of in-state rival ASU in the 97th Territorial Cup. Plus, Fisch did mention his thoughts on a possible extension with the program and staying long term.

> DISCUSS the article with other Arizona fans as the Wildcats continue Building The Tradition

> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel

> FOLLOW us on Twitter (@goazcatscom, @MattRMoreno, @THutch1995, @RyanYoungRivals)

> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)

> LIKE us on Facebook

> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement