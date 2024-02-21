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WATCH: Kylan Boswell press conference

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Arizona point guard Kylan Boswell spoke to the media on Wednesday about the upcoming game against the Cougars.

Boswell has been averaging 10.6 points over the last three games.


(Video courtesy of Arizona athletics)

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