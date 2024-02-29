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WATCH: Kylan Boswell and Jaden Bradley postgame press conference

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Arizona guards Jaden Bradley and Kylan Boswell spoke to the media following the 85-67 win over ASU. Boswell and Bradley both talked about how the team was able to take the regular season sweep over the Sun Devils.

Boswell spoke about his improvement after struggling in games past and how and he and head coach Tommy Lloyd talked about and settled their conflict following the win over Washington.

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