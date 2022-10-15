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Ari Koslow • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@koslow_ari
Ari Koslow is a recent graduate of the University of Arizona majoring in journalism. He covered the football, basketball, baseball and tennis teams for the Daily Wildcat for close to four years.
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