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WATCH: Jai-Ayviauynn Celestine and Emmanuel Karnley press conference
Aidan Wohl
•
GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
Arizona cornerbacks Jai-Ayviauynn Celestine and Emmanuel Karnley spoke with the media following Day 11 of spring ball and talked about their development with the new coaching staff.
The two corners spoke about the state of the cornerback unit and how the wide receivers have helped their progression thus far.
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