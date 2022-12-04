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{{ timeAgo('2022-12-04 21:57:22 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Highlights from Arizona's postgame press conference after Cal win

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter

Arizona (7-1, 1-1 Pac-12) defeated winless Cal (0-9, 0-2) on Sunday afternoon to hand the Wildcats their first home conference victory of the young season.

Head coach Tommy Lloyd, fifth-year forward Cedric Henderson Jr., and junior forward Azuolas Tubelis all had a chance to speak to the media following the team's 81-68 win against the Golden Bears.

Here are highlights of some of the sound bytes from Arizona's postgame press conference.

Arizona will travel to Las Vegas to play No. 10 Indiana (7-1) in the annual Las Vegas Clash this Saturday at 5:30 p.m. (MST), and will air on Fox.

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