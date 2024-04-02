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WATCH: Arizona running backs press conference
Aidan Wohl
•
GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
Rayshon Luke, Quali Conley, Jordan Washington and Brandon Johnson spoke to the media on Tuesday.
The running backs talked about their practices so far and their reasons behind their commitment to Arizona.
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