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WATCH: Arizona players weekly Tuesday press conference (Stanford week)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona players Michael Wiley and Dalton Johnson talked about the Wildcats' win over UTEP and how the team has improved from last season at this point. Plus, the two shared their favorite memories about playing in the Pac-12 conference.

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