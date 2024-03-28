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WATCH: Arizona OC Dino Babers interview (Spring practice Day 2)
Troy Hutchison
•
GOAZCATS
Staff Writer
Arizona offensive coordinator
Dino Babers spoke to the media following Day 2 of spring practice and talked about the leadership of the program, which has helped others progress forward. Also, Babers shared his thoughts on quarterback Noah Fifita and what makes him such as special player on and off the field.
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