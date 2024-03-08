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WATCH: Arizona head coach Tommy Lloyd postgame after UCLA win

GOAZCATS.com
Staff

Arizona head coach Tommy Lloyd talked about the team's win over UCLA and winning the Pac-12 conference for the second time in the last three season.

Also, Lloyd added his thoughts about the history of the Arizona-UCLA game and what it has meant to the two programs.

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