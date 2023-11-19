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WATCH: Arizona HC Tommy Lloyd postgame following 101-56 win over UTA

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona coach Tommy Lloyd talks about the Wildcats' 101-56 win over UT Arlington and how the team was able to respond in the second half. Plus, Lloyd shared his thoughts on the game-by-game progress of his squad.

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