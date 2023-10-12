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WATCH: Arizona HC Jedd Fisch weekly Thursday press conference (WSU week)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona coach Jedd Fisch talked about the Wildcats' upcoming game against No. 19 WSU and what his team needs to do in order to secure a win. Plus, Fisch shared his thoughts on the recruiting landscape of college football.

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