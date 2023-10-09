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Watch: Arizona HC Jedd Fisch weekly Monday press conference (WSU week)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona head coach Jedd Fisch shared his thoughts on the Wildcats 43-41 OT (3) loss to then-No. 9 USC and how the team is improving. Plus, Fisch talked about his reasoning behind not going for two in the first overtime of the game.

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