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WATCH: Arizona HC Jedd Fisch weekly Monday press conference

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona head coach Jedd Fisch talked about what the bowl game opportunity means to the program and how it can help develop the players on the roster that don't get much playing time. Plus, Fisch shared that his goal is to first get his assistant coaches compensated for their hard work before focusing on himself.

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