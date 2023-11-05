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WATCH: Arizona HC Jedd Fisch postgame following 27-10 win over No. 19 UCLA

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona head coach Jedd Fisch talked about his Wildcats' 27-10 upset win over No. 19 UCLA and what it means for the program. Plus, Fisch shared his thoughts on the growth of the defensive side of the football during the 2023 season.

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