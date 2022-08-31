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WATCH: Arizona freshman forward Henri Veesaar introductory press conference

Dylan Grausz • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter

Henri Veesaar was one of the late additions to Arizona's roster for the upcoming season with the Wildcats adding the 7-footer from Estonia toward the end of the spring. Veesaar arrived in Tucson this summer and is getting adjusted to his new home and new team. The freshman forward spoke with local Tucson reporters Wednesday for the first time to discuss his journey to UA and the start of his career with the Wildcats.

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