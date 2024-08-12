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ago football Edit

WATCH: Arizona DBs Genesis Smith and Owen Goss interview (Day 10)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
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Arizona defensive backs Genesis Smith and Owen Goss spoke to the media following the end of Day 10 of training camp. The duo talked about working at the stars (nickel0 position and how it is important to be versatile as a defensive back with this staff. Plus, Goss shared his tory on how he ended up in Tucson after spending last season at Colgate.

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