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WATCH: Arizona coach Jedd Fisch talks at Pac-12 Media Day in Las Vegas

Jedd Fisch talks with reporters at his third Pac-12 Media Day on Friday in Las Vegas.
Jedd Fisch talks with reporters at his third Pac-12 Media Day on Friday in Las Vegas. (Matt Moreno | GOAZCATS.com)
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