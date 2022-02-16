WATCH: Adia Barnes, Sam Thomas preview Arizona's road trip to Washington

Arizona is set to begin its final road trip of the regular season Friday when the Wildcats make a swing through the Pacific Northwest to face Washington and Washington State. Wednesday, head coach
Adia Barnes and senior forward Sam Thomas spoke with reporters about the upcoming road trip.
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