 GOAZCATS - WATCH: Adia Barnes, Sam Thomas preview Arizona's road trip to Washington
News More News
{{ timeAgo('2022-02-16 14:22:17 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Adia Barnes, Sam Thomas preview Arizona's road trip to Washington

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona is set to begin its final road trip of the regular season Friday when the Wildcats make a swing through the Pacific Northwest to face Washington and Washington State. Wednesday, head coach Adia Barnes and senior forward Sam Thomas spoke with reporters about the upcoming road trip.

* Click here to read a full notebook breaking down the entire press conference. *

> DISCUSS the article with other Arizona fans Inside McKale

> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel

> FOLLOW us on Twitter (@goazcatscom, @MattGOAZCATS, @THutch1995, @AverieKlonowski)

> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)

> LIKE us on Facebook

> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}