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WATCH: Adia Barnes postgame press conference following win over Cal

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Adia Barnes spoke to the media following the Wildcats' 66-55 win over Cal on Friday night at McKale Center.

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