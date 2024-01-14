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REACTION: Arizona players and recruits reaction to Jedd Fisch news

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Sunday afternoon, the Arizona football team was hit by a bombshell as former head coach Jedd Fisch announced to the team that he will be accepting the head coaching position at Washington.

Players and incoming freshmen took to social media to express there feelings on the news,

Here's the reaction from the players on the Wildcats' roster:

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