PRESS CONFERENCE CLIPS: Tommy Lloyd, Pelle Larsson recap Arizona's weekend

Arizona head coach Tommy Lloyd and guard Pelle Larsson met with reporters Wednesday first the first time since returning to Tucson after a weekend trip to Las Vegas where the Wildcats (5-0) were able to take down Wichita State and previous-No. 4 Michigan. Lloyd and Larsson took time to recap those wins and discuss many other topics.
Watch highlights of Wednesday's press conference in the clips below.
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