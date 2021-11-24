 GOAZCATS - PRESS CONFERENCE CLIPS: Tommy Lloyd, Pelle Larsson recap Arizona's weekend
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PRESS CONFERENCE CLIPS: Tommy Lloyd, Pelle Larsson recap Arizona's weekend

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona head coach Tommy Lloyd and guard Pelle Larsson met with reporters Wednesday first the first time since returning to Tucson after a weekend trip to Las Vegas where the Wildcats (5-0) were able to take down Wichita State and previous-No. 4 Michigan. Lloyd and Larsson took time to recap those wins and discuss many other topics.

Watch highlights of Wednesday's press conference in the clips below.

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