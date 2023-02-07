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PODCAST: Recapping Arizona's sweep of the Oregon schools

Arizona power forward Azuolas Tubelis earned the Pac-12 Player of the Week award Monday.
Arizona power forward Azuolas Tubelis earned the Pac-12 Player of the Week award Monday. (Rick Scuteri | Associated Press)
GOZCATS.com Staff • GOAZCATS
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GOAZCATS.com senior editor Matt Moreno is joined by staff writer Troy Hutchison to discuss Arizona's wins over Oregon and Oregon State plus break down where things stand in the overall picture of the season. Will the Wildcats end up with a No. 1 seed in the NCAA Tournament? That's just one of the topics discussed in our latest podcast.

Listen to the full episode by hitting the play button above.

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