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{{ timeAgo('2022-12-16 12:33:35 -0600') }} basketball Edit

PODCAST: Discussing the Arizona IARP decision, transfer portal and hoops

Former 5-star recruit Justin Flowe is visiting Arizona this week as the Wildcats look to make a splash in the portal.
Former 5-star recruit Justin Flowe is visiting Arizona this week as the Wildcats look to make a splash in the portal. (Rick Scuteri | Associated Press)
GOZCATS.com Staff • GOAZCATS
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The NCAA IARP panel finally decided to hand down its ruling in Arizona's infractions case, and we have our reaction to the decision plus we discuss the latest with Wildcats basketball and the football team's transfer portal movement.

Join GOAZCATS.com senior editor Matt Moreno and staff writer Troy Hutchison as they break down the latest news surrounding Arizona in the latest episode of our podcast.

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