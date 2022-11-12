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Players to watch: Arizona vs. UCLA

Quarterback Jayden de Laura versus NDSU.
Quarterback Jayden de Laura versus NDSU. (Chris Coduto | GOAZCATS.com)
Ari Koslow • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@koslow_ari
Ari Koslow is a recent graduate of the University of Arizona majoring in journalism. He covered the football, basketball, baseball and tennis teams for the Daily Wildcat for close to four years.

Arizona is set to take on No. 12 UCLA in what could be the Wildcats final trip to the Rose Bowl Stadium. The Bruins are off to an 8-1 start this season coming off a 50-36 win over Arizona State where they ran for 402 yards as a team.

Arizona meanwhile has lost four-straight games to four teams, who are currently ranked and that tough stretch continues this weekend against UCLA.

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