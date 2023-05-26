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Pac-12 semifinals preview: No. 8 Arizona vs No. 1 Stanford

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter

After rallying back from a 4-0 deficit to upset No. 2 Oregon State on a Kiko Romero walk off hit in the bottom of the ninth to win 13-12 on Wednesday, No. 8 Arizona (32-23, 12-18 Pac-12) will aim to keep their cinderella run alive on Friday against No. 1 Stanford (38-15, 23-7) in the semifinals, in hopes of reaching the finals and hoisting their first Pac-12 tournament title on Saturday. The Wildcats will also be playing for a lot more than most teams, as with a Pac-12 champion win guarantees them a bid in the NCAA tournament.

“The season is riding,” Arizona coach Chip Hale said following the Wildcats’ win against OSU on Wednesday. “So, we got to win and we know that and I think (the other teams) know that.”

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