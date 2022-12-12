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Highlights from Arizona's 89-75 win vs Indiana in Vegas

GOZCATS.com Staff • GOAZCATS
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No.10 Arizona routed No. 14 Indiana, 89-75, in the first-ever matchup between the two schools Saturday night in the annual Las Vegas Clash.

The Wildcats were firing on all cylinders and too much to handle for the Hoosiers in their win with everyone in Tommy Lloyd's eight-man rotation scoring.

Here are highlights of Arizona's win against the Hoosiers at MGM Grand Garden Arena.

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