No.10 Arizona routed No. 14 Indiana, 89-75, in the first-ever matchup between the two schools Saturday night in the annual Las Vegas Clash.
The Wildcats were firing on all cylinders and too much to handle for the Hoosiers in their win with everyone in Tommy Lloyd's eight-man rotation scoring.
Here are highlights of Arizona's win against the Hoosiers at MGM Grand Garden Arena.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DZWRyaWMgSGVuZGVyc29uIEpyLiBtYWtpbmcgaXQgYSAxNS04IGdh
bWUgb24gZmF2b3Igb2YgQXJpem9uYS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L0pucW5rQUozSjciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KbnFua0FKM0o3PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEdPQVpDQVRTLmNvbSAoQEdPQVpDQVRTY29tKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dPQVpDQVRTY29tL3N0YXR1cy8xNjAx
NzQyMjMxMTE0NjM3MzEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVy
IDExLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgc3RvcCBhbmQgdGhlIHRyYW5zaXRpb24gMy1wb2ludGVyIGJ5
IENvdXJ0bmV5IFJhbWV5IHB1dHRpbmcgQXJpem9uYSB1cCAxOC04IG92ZXIg
SW5kaWFuYS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lGTkNxT0JNbGQiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS95Rk5DcU9CTWxkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRyb3kg
SHV0Y2hpc29uIChAVEh1dGNoMTk5NSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9USHV0Y2gxOTk1L3N0YXR1cy8xNjAxNzQyNzI5NTY5OTgwNDE2
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDExLCAyMDIyPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ienh4IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzN0cEhwMkFBSE4iPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS8zdHBIcDJBQUhOPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdPQVpDQVRT
LmNvbSAoQEdPQVpDQVRTY29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0dPQVpDQVRTY29tL3N0YXR1cy8xNjAxNzU4MDQwNTIwMjA0Mjg4P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDExLCAyMDIyPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IdWdlIHRocmVlIGZyb20gQmFsIGFuZCB0aGVuIGEgYmxvY2sgYnkg
VmVlc2Fhci4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2hPcWgzV1gzNG0iPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9oT3FoM1dYMzRtPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRyb3kg
SHV0Y2hpc29uIChAVEh1dGNoMTk5NSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9USHV0Y2gxOTk1L3N0YXR1cy8xNjAxNzYzMTIzMTU2Nzc0OTEy
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDExLCAyMDIyPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZXMiIGRpcj0i
bHRyIj5GSU5BTCA8YnI+PGJyPkFyaXpvbmE6IDg5PGJyPjxicj5JbmRpYW5h
OiA3NSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZ2E2MUdSb2ZuayI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL2dhNjFHUm9mbms8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR09BWkNBVFMu
Y29tIChAR09BWkNBVFNjb20pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vR09BWkNBVFNjb20vc3RhdHVzLzE2MDE3NzA0MTgwNTg0NTcwODg/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
> DISCUSS the article with other Arizona fans Inside McKale
> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel
> FOLLOW us on Twitter (@goazcatscom, @MattRMoreno, @THutch1995)
> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)
> LIKE us on Facebook
> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)