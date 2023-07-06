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Highlights: Arizona commit Elijah Rushing

Matt Moreno • GOAZCATS
Senior Editor
@MattRMoreno
Matt Moreno is the senior editor at GOAZCATS.com. He joined the staff in August of 2011 and began as senior recruiting editor with the site before becoming senior editor in June of 2014.

Four-star defensive end Elijah Rushing (Tucson-Salpointe Catholic) became one of Arizona's highest-rated commitments in recent memory when he announced his pledge to the hometown school Thursday afternoon. The Rivals100 recruit picked UA over a host of other offers including Oregon, Tennessee, Notre Dame and UCLA among many more.

Rushing has been a star throughout his career at Salpointe, and his junior season was another step forward in his development as a pass rusher.

Below, you can watch highlights of Rushing during his junior season plus updated clips from spring ball with the Lancers.

Read more about his impactful decision here.

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