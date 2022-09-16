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GOAZCATS.com Preview Show: Arizona vs. North Dakota State

GOZCATS.com Staff • GOAZCATS
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The GOAZCATS.com Football Preview Show is back for Season 2 as the Wildcats continue their second season under head coach Jedd Fisch.

This week the Wildcats are wrapping up nonconference play with a matchup against defending FCS champion North Dakota State in a game that was scheduled back in 2017. The Bison head to Tucson for the first time ever having won the first two games this season while the Wildcats are coming off a 39-17 loss to Mississippi State.

GOAZCATS.com staff writer Troy Hutchison joins senior editor Matt Moreno to discuss last week's game plus look ahead to Saturday night's matchup between Arizona and NDSU.

Are Troy and Matt split on their predictions for the first time this season? Find out by watching the full episode of the GOAZCATS.com Football Preview Show.

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