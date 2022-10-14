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football
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GOAZCATS.com Preview Show: Arizona at Washington
GOZCATS.com Staff
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GOAZCATS
Publisher
The
GOAZCATS.com Football Preview Show is back for Season 2 as the Wildcats continue their second season under head coach Jedd Fisch. This week the Wildcats are back on the road as a difficult stretch of the season continues with a road matchup against Washington on Saturday in Seattle. The Huskies have lost their last two games after opening up the season undefeated while the Wildcats are coming off a lopsided loss to No. 12 Oregon last week.
Husky Stadium has not been kind to UA with the Wildcats having not won a game on Montlake since 2007. Fisch and his team are looking to change that while also going back above .500 heading into a bye week.
GOAZCATS.com staff writer Troy Hutchison joins senior editor Matt Moreno to discuss last week's game for the Wildcats against the Ducks plus look ahead to Saturday afternoon's matchup versus the Huskies.
What is our staff predicting for the outcome Saturday as the top two passing offenses in the conference get together? Find out by watching the full episode of the
GOAZCATS.com Football Preview Show.
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