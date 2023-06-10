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Arizona target Adam Mohammed talks visit to campus

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Over the past weekend, Arizona hosted official visits with over 10-plus recruits on campus getting to know and see what the program is all about. Of those recruits, running back Adam Mohammed was among them touring the Wildcats' faculties.

"I've actually been to the campus back in 2015," said Mohammed. "But since then, there's been a lot of improvements. [The] coaching staff was very friendly and it was an overall great experience."

Mohammed is a running back prospect from Glendale out of Apollo High School, who has not only Arizona on his list, but Cal, Boston College and Iowa State as well.

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