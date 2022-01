Arizona signee Rayshon Luke named All-American Bowl MVP with two TDs

SAN ANTONIO, Texas -- Sandwiched around his official announcement Saturday that he had signed with Arizona, Rayshon "Speedy" Luke put on a show at the All-American Bowl with two touchdowns to earn MVP honors for the game. Luke, an all-purpose back from St. John Bosco HS in Bellflower, Calif., said it was a dream come true to play in the prestigious showcase and in front of a national television audience on NBC, and indeed he seized his moment. "It means a lot. This is a dream come true. You don't wake up and this happens -- this is very, very unbelievable. I can't even describe how I feel about my trophy. I've been working my butt off since I was 7, and now look, it's paying off and it's going to keep paying off," Luke told GOAZCATS.com on the field afterward. "All glory to God. Keep God first, don't ever doubt God, because without God I wouldn't even be around, I wouldn't be here. I'd be a regular kid, and I'm glad I'm not -- I'm glad I'm something special in this world and I can make an impact on these young kids' lives."

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3VyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUFCb25O QkM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFBQm9uTkJDPC9hPiBNVlAgaXMg UmF5c2hvbiAmcXVvdDtTcGVlZHkmcXVvdDsgTHVrZSAoPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fZG91Z2hib3lzcGVlZHk/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QF9kb3VnaGJveXNwZWVkeTwvYT4pISA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28va3p6ZGk4SnFwcSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2t6emRpOEpx cHE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkJDIFNwb3J0cyAoQE5CQ1Nwb3J0cykgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQkNTcG9ydHMvc3RhdHVzLzE0 Nzk5MjExOTI4MTU1MzgxOTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFy eSA4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Luke's first touchdown came on a screen pass he took for 23-yards down the sideline to put the West team up by two touchdowns late in the first quarter.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SYXlzaG9uIEx1a2Ugd2l0aCB0aGUgZWZmb3J0bGVzcyB0b3VjaGRv d24gaW4gdGhlIEFsbC1BbWVyaWNhbiBCb3dsLiBIZeKAmWxsIGFubm91bmNl IGhpcyBkZWNpc2lvbiBpbiB0aGUgbmV4dCBxdWFydGVyLjxicj48YnI+4oCc U3BlZWR54oCdIHNob3dpbmcgd2h5IHRoYXTigJlzIGhpcyBuaWNrbmFtZS4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0pnUFpsSTU0bmYiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9KZ1BabEk1NG5mPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hdHQgTW9yZW5vIChA TWF0dEdPQVpDQVRTKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01h dHRHT0FaQ0FUUy9zdGF0dXMvMTQ3OTg4NzI4MDc5Nzk3ODYyNT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

"The first one, it was a screen play, we've been dialing that up the whole week ... and I've just always been telling myself this whole week, 'I'm going to score, I'm going to score, I feel it, I feel it.' And look what happened," he said. Luke then made his Arizona announced during the second quarter and came back to add a 64-yard touchdown to put the West up 21-7 late in the first half. This time, he found a wide-open hole, turned on the jets and never looked back.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Bcml6b25h RkJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFyaXpvbmFGQmFsbDwvYT4g Y29tbWl0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX2RvdWdoYm95 c3BlZWR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBfZG91Z2hib3lzcGVlZHk8 L2E+IHNob3dzIG9mZiBoaXMgc3BlZWQgZm9yIHRoZSB0b3VjaGRvd24hIDxi cj48YnI+VGhlIHdlc3QgbGVhZHMgMjEtNy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JlYXJEb3duP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQmVhckRvd248L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQUJvbk5CQz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQUFCb25OQkM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby95U3FQazI0 NFgzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veVNxUGsyNDRYMzwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBTdW5kYXkgTmlnaHQgRm9vdGJhbGwgb24gTkJDIChAU05Gb25OQkMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU05Gb25OQkMvc3RhdHVzLzE0 Nzk4OTY4NTk5NTUxNTA4NTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFy eSA4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm90aGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9URGZvclNwZWVkeT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I1REZm9yU3BlZWR5PC9hPiBhcyBBcml6b25hLWJvdW5kIFJCIFJh eXNob24gTHVrZSBoYXMgdHdvIHNjb3JlcyBvbiB0aGUgZGF5IGF0IHRoZSBB bGwtQW1lcmljYW4gQm93bC4gQ291bGQgYW4gTVZQIGJlIG5leHQgb24gdGhl IGxpc3QgZm9yIFdpbGRjYXRzIGNvbW1pdD88YnI+PGJyPk9uZSB0aGluZyBp cyBmb3Igc3VyZSwgVUEgaXMgaW5mdXNpbmcgYSB0b24gb2YgZW5lcmd5IGFu ZCBwZXJzb25hbGl0eSB3aXRoIHRoaXMgMjAyMiBjbGFzcy48YnI+PGJyPijw n46lOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5Zb3VuZ1Jp dmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUnlhbllvdW5nUml2YWxzPC9h PikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3pzRkxMeW1Sc08iPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS96c0ZMTHltUnNPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hdHQgTW9yZW5v IChATWF0dEdPQVpDQVRTKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L01hdHRHT0FaQ0FUUy9zdGF0dXMvMTQ3OTg5OTkxNTAxNDcwOTI1MD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==