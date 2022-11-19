News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-11-19 18:27:11 -0600') }} football Edit

Arizona's offense puts together a lackluster performance against WSU

WSU's defense forced four turnovers against Arizona's high-powered offense in Saturday's game at Arizona Stadium.
WSU's defense forced four turnovers against Arizona's high-powered offense in Saturday's game at Arizona Stadium. (Rick Scuteri | Associated Press)
Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona coach Jedd Fisch noted at the beginning of the week on Monday that the program hasn't won back-to-back games since the 2019 season and talked about the importance of taking that next step. Well, that step is going to have to wait tell next season after the Wildcats fell 31-20 against Washington State.

"Disappointed in the outcome of the game today. Washington State's very good team, as I've been saying all week, very good defense, Fisch said. "You can't turn the ball over four times against a good defense and expect to win."

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}