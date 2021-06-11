 GOAZCATS - 2022 recruiting: In-state DE/OLB Deuce Davis recaps his Arizona visit
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2022 recruiting: In-state DE/OLB Deuce Davis recaps his Arizona visit

Cody Cameron
Arizona Varsity

Head Football Analyst Cody Cameron is in his third year with ArizonaVarsity, and he brings a unique mix of playing, broadcasting and analytical experience to the team. Follow him on Twitter HERE, and make sure to Follow Arizona Varsity on:

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