 GOAZCATS - 2022 Rankings: Battle for top WR
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2022 Rankings: Battle for top WR

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Dave Berry and Adam Gorney discuss the battle for the top wide receiver in the final 2022 rankings release between Luther Burden and Tetairoa McMillan.

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