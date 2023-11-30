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WATCH: UA guard Skylar Jones press conference

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

UA freshman guard Skylar Jones spoke to the media Thursday about her first season, her performance in the Bahamas, and the upcoming game against UNLV.

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