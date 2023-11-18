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WATCH: Dalton Johnson and Jordan Morgan postgame press conference

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Safety Dalton Johnson and offensive lineman Jordan Morgan spoke to the media following the Wildcats' 42-18 win over No. 22 Utah.

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