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WATCH: Arizona's Jedd Fisch reviews Utah win, talks regular season finale
Arizona picked up a big win over Utah Saturday leaving the Wildcats in contention for a spot in the Pac-12 championship game with a win this week over in-state rival Arizona State. Monday, head coach
Jedd Fisch met with reporters to look back on the 42-18 victory over the Utes, discuss his late-game decision that has sparked a bit of a controversy plus look ahead to this week as the Wildcats prepare to head up north.
> the article with other Arizona fans as the Wildcats continue DISCUSS Building The Tradition > the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our WATCH YouTube channel us on > FOLLOW Twitter ( @goazcatscom, @MattRMoreno, @THutch1995, @RyanYoungRivals) us on > FOLLOW Instagram ( @goazcats) us on > LIKE Facebook
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