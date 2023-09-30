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WATCH: Arizona players Red-Blue Showcase postgame

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

After scoring a team-high 18 points and snagging 10 rebounds center Oumar Ballo and guards Filip Borovicanin and KJ Lewis spoke to the media about the Red-Blue Showcase and what they learned about the team.

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