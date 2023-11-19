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WATCH: Arizona players postgame following 101-56 win over UTA

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona players Oumar Ballo and Jaden Bradley talked about the Wildcats' 101-56 win over UT Arlington and shared what the difference was in the second half of the game. Plus, Ballo gave high praise to freshmen KJ Lewis and Motiejus Krivas for their play through the team's first five games.

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